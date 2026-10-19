Goncalo Ramos a Milan TV: «È più importante vincere che segnare. C’è un aspetto che va sottolineato»

L’attaccante rossonero Goncalo Ramos analizza il successo per 3-2 contro l’Atalanta: «Negli ultimi 20 minuti dovremmo controllare di più la gara. Dobbiamo lavorare e migliorare»

Gonçalo Ramos ha commentato ai microfoni di Milan TV la vittoria del Milan per 3-2 contro l’Atalanta, soffermandosi sull’importanza del risultato e sulla necessità di migliorare la gestione dei momenti più delicati della partita.

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L’attaccante rossonero ha sottolineato come, al di là delle soddisfazioni personali, ciò che conta maggiormente sia il contributo alla squadra e la conquista dei tre punti.

«È molto importante segnare, ma è ancora più importante vincere e aiutare la squadra a vincere. Conta molto di più che segnare tanto per farlo», ha dichiarato il centravanti, evidenziando una mentalità orientata prima di tutto al risultato collettivo.

«Abbiamo dovuto soffrire come squadra»

Ramos ha poi analizzato le difficoltà incontrate dal Milan nel finale, quando l’Atalanta ha provato a riaprire una partita che sembrava ormai indirizzata.

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«Penso che abbiamo perso un po’ il ritmo della gara. Cerchiamo sempre di divertirci in campo, di goderci la partita, ma anche di vincere. Negli ultimi minuti loro avrebbero potuto segnare, hanno molta qualità, e noi abbiamo dovuto soffrire come squadra».

L’attaccante ha riconosciuto proprio nella capacità di resistere alle difficoltà un elemento importante del percorso rossonero: «Penso che questo dimostri ciò che stiamo cercando di costruire qui: quando c’è da soffrire e da difendere per portare a casa la vittoria, oggi lo abbiamo fatto e abbiamo vinto la partita».

Il messaggio di Ramos: serve più controllo

Nonostante la soddisfazione per il successo, il centravanti ha individuato un aspetto sul quale il Milan dovrà lavorare per evitare finali complicati.

«Credo che negli ultimi 20 minuti dovremmo controllare di più la gara. Dobbiamo tenere il pallone e fare quello che avevamo fatto all’inizio, ma in partite del genere può succedere».

Infine, Ramos ha ribadito la necessità di continuare a crescere: «Dobbiamo lavorare e migliorare su questo aspetto, e di sicuro faremo meglio».

Il messaggio è chiaro: il Milan si gode la vittoria, ma vuole imparare a gestire meglio i vantaggi. Per Ramos, la capacità di soffrire insieme è importante, ma il prossimo passo sarà mantenere il controllo della partita fino al fischio finale.