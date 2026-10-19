Il Milan apre a nuove aggiunte in dirigenza: non solo Krosche, per Pellegatti può spuntare anche una pista italiana. I dettagli

Gerry Cardinale stringe i tempi per regalare a Ruben Amorim una struttura di livello: le ultime sullo staff societario del Milan

La caccia all’uomo giusto a cui consegnare la gestione dell’area sportiva si avvia verso la stretta finale. In casa Milan, la priorità assoluta di Gerry Cardinale si chiama Markus Krösche, individuato come il profilo perfetto nel ruolo di Head of Football. L’operazione con l’ex dirigente dell’Eintracht Francoforte presenta però ancora qualche nodo da sciogliere. Come evidenziato da Sky Sport DE, la società tedesca continua a fare scudo sulla base di un contratto in essere fino al 2028: per liberare il quarantaseienne servirà infatti un indennizzo compreso tra i 3 e i 5 milioni di euro. I dialoghi tra le parti proseguono senza sosta, ma la fumata bianca non è ancora arrivata.

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Intanto, a lanciare una suggestiva indiscrezione sul futuro dell’organigramma rossonero ci ha pensato Carlo Pellegatti. Durante la trasmissione Pressing su SportMediaset, il giornalista ha analizzato le dinamiche interne del club: «Cardinale ha fretta di trovare quel dirigente che possa fare da trait d’union tra società e allenatore. Amorim aveva bisogno di qualcuno con cui parlare delle questioni tecniche e questa figura dovrebbe essere appunto Krosche. Non so se con lui arriverà anche il suo braccio destro Hardung o se verrà scelta una figura magari italiana».

L’ostacolo Hardung e il nuovo scenario per il club

Il piano originale del manager tedesco prevedeva l’arrivo a Milano insieme al suo storico braccio destro Timmo Hardung. La strada però si è subito salita: secondo Calciomercato.com, l’Eintracht ha fatto muro alla cessione del proprio direttore sportivo, bloccandone la partenza. Una frenata che spinge la proprietà americana a valutare con attenzione l’affiancamento di un profilo italiano di esperienza, capace di muoversi al meglio nelle dinamiche del nostro campionato e di supportare da vicino il lavoro del tecnico lusitano.