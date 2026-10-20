Il Milan verso la trasferta di Europa League: Amorim prepara il turnover contro il Bournemouth

Dopo il successo in campionato sull’Atalanta, i rossoneri si rituffano in Europa con diverse novità di formazione nell’undici titolare

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria in campionato contro l’Atalanta che il Milan deve subito proiettarsi sull’impegno di giovedì in Europa League, quando sarà di scena sul campo del Bournemouth. In vista della sfida in terra inglese, il tecnico Ruben Amorim è pronto ad apportare diversi cambiamenti alla formazione di partenza: resta solo da capire se si tratterà di un turnover massiccio, simile a quello visto nella precedente trasferta europea contro il Salisburgo.

Le rotazioni in difesa e le opzioni a centrocampo

Come sottolineato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il reparto arretrato dovrebbe rivedere dal primo minuto Fikayo Tomori, pronto a far tirare il fiato a uno tra Gila, De Winter e Pavlovic. La bagarre è viva anche in mezzo al campo, dove sia Ardon Jashari sia Ruben Loftus-Cheek spingono forte per una maglia da titolare. Sulle corsie esterne, invece, aumentano le quotazioni di Davide Bartesaghi e Omari Hutchinson, entrambi candidati a partire dall’inizio per far rifiatare i quinti titolari.

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Le scelte in attacco: chance per Cisse e ballottaggio Ramos-Camarda

Notizie importanti arrivano anche per il reparto avanzato, dove si va verso una nuova occasione dal 1′ per il giovane Alphadjo Cisse, reduce dalla straordinaria tripletta realizzata una settimana fa nella gara contro il Salisburgo. Per quanto riguarda il ruolo di centravanti di riferimento, al momento Gonçalo Ramos parte in vantaggio nel ballottaggio con Francesco Camarda per guidare l’attacco rossonero dall’inizio.