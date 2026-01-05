Kim Milan, Romano avverte sul futuro in rossonero del giocatore ex Napoli: «Viene accostato spesso e c’è gradimento, la situazione è questa»

Kim Milan, Fabrizio Romano sul suo canale YouTube nelle ultime ore, ha fatto chiarezza sulle voci che accostano l’ex Napoli ai rossoneri

Il nome di Kim continua a tornare ciclicamente nelle indiscrezioni di mercato legate ai club italiani e, in particolare, al Milan. Dopo l’esperienza straordinaria vissuta in Serie A con il Napoli, culminata con la vittoria dello Scudetto da protagonista assoluto, il difensore sudcoreano resta un profilo molto apprezzato anche in Italia.

Tuttavia, come spiegato da Fabrizio Romano, tra suggestioni e realtà esiste una distanza significativa, legata soprattutto a fattori economici e alle strategie del club tedesco.

IL RITORNO DI KIM IN ITALIA – «Ormai nelle ultime finestre di mercato viene accostato spesso ai club italiani, in questo caso al Milan. Si parla sempre tanto di un ritorno di Kim che chiaramente in Italia ha fatto qualcosa di straordinario con quello Scudetto a Napoli da assoluto protagonista. Al di là di un gradimento che in estate avevamo confermato, il Milan aveva chiesto informazioni, ma già all’epoca il problema stipendio era insormontabile e non è bastato neanche l’inserimento di alcuni giocatori nella trattativa».

LA POSIZIONE DEL BAYERN MONACO – «Il club tedesco, da quanto risulta, non ha intenzione di privarsi di pezzi importanti di una squadra che sta facendo non bene, di più. È super entusiasta della compattezza del gruppo e del tecnico Kompany, oggi perdere Kim per il Bayern in un mercato del genere, significherebbe veramente perdere un pezzo importante. Il messaggio che arriva dal Bayern è un’intenzione di non privarsi di Kim».