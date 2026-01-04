Mercato Milan, doccia gelata per Tare: il Bayern Monaco alza il muro per Kim! Messaggio chiaro dei bavaresi

Mercato Milan, il Bayern Monaco fa muro per Kim, sogno dei rossoneri per la difesa di Massimiliano Allegri: messaggio chiaro

Nelle ultime ore, l’entusiasmo del calciomercato invernale 2026 è stato alimentato con insistenza da voci che vorrebbero un ritorno in Italia di Kim Min-Jae. Il difensore coreano, ex colonna del Napoli e attualmente al Bayern Monaco, è stato ripetutamente accostato al Milan come possibile rinforzo di lusso per la retroguardia di Massimiliano Allegri.

Mercato Milan, la verità di Fabrizio Romano su Kim

A fare chiarezza su questa suggestione è intervenuto l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha raffreddato bruscamente le speranze del popolo milanista:

Porte chiuse a Monaco: Nonostante i rumors, le informazioni raccolte indicano che il Bayern Monaco non apre alla partenza del giocatore in questa finestra di mercato. I bavaresi considerano Kim un elemento fondamentale della rosa, specialmente nel bel mezzo della stagione e degli impegni in Champions League.

Nessuna trattativa: Sebbene Igli Tare sia alla ricerca di un profilo di caratura internazionale per blindare la difesa rossonera dopo l'apertura al rinnovo di Maignan, al momento non ci sono i presupposti economici o tecnici per intavolare una trattativa con il club tedesco.

Le strategie di Igli Tare

Il “no” secco del Bayern costringe il Milan a guardare altrove. Mentre la squadra gode di un turno di riposo prima di preparare la sfida contro il Genoa, la dirigenza continua a monitorare altri profili più accessibili, come il giovane Topçu del Beşiktaş.