Calciomercato Milan, Allegri vuole Kim! L’ex Napoli il preferito di Max che ha bocciato tre importanti alternative

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri vuole Kim del Bayern Monaco per rinforzare la difesa: tre alternative bocciate

Mentre il campo regala il primato in classifica grazie al successo di Cagliari, la dirigenza rossonera si muove nell’ombra per puntellare il reparto arretrato. Secondo quanto riportato da Federico Ramazzotti su Gazzetta.it, il Milan ha tracciato l’identikit perfetto per il rinforzo invernale: un profilo che conosca già la Serie A e sia a suo agio nella difesa a tre di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, Kim Min-jae: l’innesto perfetto

Il nome che mette d’accordo tutti a Milanello è quello di Kim Min-jae. Il sudcoreano, protagonista assoluto dello scudetto del Napoli e attualmente al Bayern Monaco, rappresenta il prototipo del difensore moderno ricercato da Igli Tare:

Kim conosce a memoria i ritmi del campionato italiano e ha la velocità necessaria per coprire il campo aperto, caratteristica fondamentale per i “braccetti” del 3-5-2 allegriano. Lo stato della trattativa: Si tratterebbe di un’operazione complessa, probabilmente basata su un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma il giocatore avrebbe già dato una timida apertura al ritorno in Italia.

Le alternative: Dragusin, Süle e Disasi “freddi”

Nonostante le proposte arrivate sul tavolo della dirigenza, nessuno degli altri nomi accostati al club nelle ultime ore sembra scaldare il cuore di Allegri e Tare: