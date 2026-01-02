 Cagliari Milan LIVE: sintesi, cronaca, risultato e moviola
Connect with us

News

Cagliari Milan LIVE: Leao torna titolare, Bartesaghi dal primo minuto

Avatar di Stefano Cori

Published

15 minuti ago

on

By

Leao

Cagliari Milan: sintesi, cronaca, risultato del match valido per la diciottesima giornata di Serie A in programma alle 20:45

Il Milan di Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri affronta il Cagliari nella diciottesima giornata di Serie A 2025-2026. Gara in programma alle 20.45.

AGGIORNA LIVE

Cagliari Milan: sintesi e moviola

Cagliari-Milan 0-0: risultato e tabellino

Cagliari Milan: il pre-partita

Ore 13.01 – Leao torna titolare

Ore 13.30 – Maignan titolare e capitano

Ore 14.00 – Pavlovic verso il forfait

Ore 14.30 – Pronti Estupinan e Bartesaghi

Ore 15 – Torna Fofana dal primo minuto

Ore 15.30 – Modric in cabina di regia

Ore 16 – Rabiot mezzala sinistra

Ore 16.30 – Saelemaekers confermato a destra

Ore 17 – Fullkrug pronto al debutto

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.