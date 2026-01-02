News
Cagliari Milan LIVE: Leao torna titolare, Bartesaghi dal primo minuto
Cagliari Milan: sintesi, cronaca, risultato del match valido per la diciottesima giornata di Serie A in programma alle 20:45
Il Milan di Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri affronta il Cagliari nella diciottesima giornata di Serie A 2025-2026. Gara in programma alle 20.45.
Ore 13.01 – Leao torna titolare
Ore 13.30 – Maignan titolare e capitano
Ore 14.00 – Pavlovic verso il forfait
Ore 14.30 – Pronti Estupinan e Bartesaghi
Ore 15 – Torna Fofana dal primo minuto
Ore 15.30 – Modric in cabina di regia
Ore 16 – Rabiot mezzala sinistra
Ore 16.30 – Saelemaekers confermato a destra
Ore 17 – Fullkrug pronto al debutto