Milanello
MN24 – Infortunio Gabbia, sospiro di sollievo in casa Milan: l’esito degli esami
Infortunio Gabbia, il Milan può tirare un sospiro di sollievo dopo gli esami odierni: nessuna lesione per il difensore centrale
Il Milan può tirare un sospiro di sollievo sul fronte infermeria, proprio all’indomani del deludente KO interno contro il Parma. Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews24, gli esami strumentali effettuati in data odierna su Matteo Gabbia hanno dato esito negativo: per il difensore centrale rossonero sono state ufficialmente escluse lesioni muscolari.
Infortunio Gabbia: il forfait nel riscaldamento e la cautela di Gabbia
Il centrale italiano sarebbe dovuto partire nell’undici titolare della sfida di ieri sera, ma ha accusato dei fastidi proprio durante le fasi finali del riscaldamento. In una scelta di comune accordo con lo staff medico, si è deciso di non correre rischi, lasciando il posto a Koni De Winter. Una precauzione necessaria per evitare un lungo stop in un reparto già provato dagli infortuni.
Il percorso di rientro seguirà ora tappe ben precise:
- Monitoraggio continuo: Nonostante l’assenza di lesioni, il giocatore verrà tenuto sotto osservazione nei prossimi giorni a Milanello.
- Cautela assoluta: Lo staff guidato da Allegri valuterà le sue condizioni con estrema cura per non affrettare il rientro e scongiurare ricadute.
Il recupero di Gabbia diventa fondamentale per le prossime rotazioni difensive, specialmente in un momento in cui la solidità della retroguardia è finita sotto la lente d’ingrandimento dopo gli ultimi passi falsi.