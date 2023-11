Giroud a Mediaset: «Volevamo questa vittoria. Ecco qual è stata la chiave della partita»

Olivier Giroud ha parlato a Mediaset dopo la vittoria del Milan contro il Psg. Le sue dichiarazioni post match di Champions League

Olivier Giroud a Mediaset dopo Milan Psg.

QUANTO MANCAVA UNA NOTTE COSI’ – Non sono mai soddisfatto quando non vinciamo. Volevamo tanto questa vittoria in Champions, potevamo e dovevamo vincere due partite prima di questa. Non era preoccupato perché avevamo le occasioni ma dovevamo essere precisi nelle scelte dell’ultimo passaggio. Sono orgoglioso di questa squadra.

CHIAVE DELLA PARTITA – Essere efficaci nelle due aree, ma anche tatticamente la posizione di ognuno di noi. Fare sforzi per gli altri, la generosità. Dovevamo essere al 110% delle nostre capacità, stasera l’abbiamo fatto. Siamo molto contenti.