Milan Psg 2-1: impresa rossonera firmata da Leao e Giroud

Il Milan ospita il Psg nella quarta giornata dei gironi di Champions League 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato a San Siro) – Il Milan cerca la prima vittoria della sua Champions League. Dopo i pareggi contro Newcastle e Borussia Dortmund e il netto ko di Parigi, ora i rossoneri ospitano il Psg a San Siro. Impresa dei rossoneri che battono in rimonta gli avversari dopo l’iniziale vantaggio dell’ex Inter Skriniar. Vittoria firmata Leao e Giroud

Milan Psg 2-1: sintesi e moviola

1′ Inizia il match

2′ Tiro Leao – vince un contrasto Calabria che in qualche modo riesce a servire il portoghese che controlla e calcia dalla distanza, blocca Donnarumma tra i fischi della Curva Sud

5′ Occasione Loftus – grande giocata di Leao sulla sinistra, il portoghese salta Hakimi e offre un cross invitante al centrocampista che calcia di prima da dentro l’area ma la conclusione e alta

7′ Tiro Mbappe – contropiede del Psg con la palla che viene servita al limite dell’area al francese, conclusione bloccata in allungo da Maignan

9′ Gol Skriniar – sugli sviluppi di calcio d’angolo il difensore del Psg viene colpevolmente lasciato solo e da pochi metri batte Maignan e sblocca il match

11′ Occasione Musah – contropiede Milan con una grande giocata tra Pulisic e Calabria, cross al centro per l’americano che con un tiro all’altezza del dischetto calcia troppo debolmente, blocca Donnarumma

12′ GOL LEAO – contropiede del Milan gestito proprio dal portoghese che offre a Loftus, tiro in diagonale intercettato da Donnarumma ma sulla respinta arriva ancora il portoghese che in rovesciata batte l’ex rossonero.

15′ Spinge il Milan sulle ali dell’entusiasmo dopo il gol

16′ Calcio di punizione per il Milan battuto da Theo Hernandez che prova lo schema per Thiaw, il difensore per poco non arriva ad impattare di testa

18′ Tiro Hakimi – azione corale del Psg che premia la sovrapposizione del terzino del Psg che prova il tiro in diagonale, fuori di poco

22′ Spingono i rossoneri

25′ Traversa di Dembelè – azione corale del Psg con la palla che arriva al limite dell’area al francese che calcia a giro e quasi batte Maignan, la traversa gli nega il gol

27′ Occasione Giroud – contropiede di Loftus che usa lo strapotere fisico per portare avanti il pallone e offre al compagno che controlla e calcia da posizione defilata, esterno della rete

31′ Tiro Musah – direttamente da calcio di punizione ci prova l’americano, attento in allungo Donnarumma

36′ Occasione Leao – contropiede di Reijnders che con forza difende il possesso e offre al portoghese che rientra e tira ma il tiro è strozzato e si perde sul fondo

39′ Partita dalla grande intensità da una parte e dall’altra

40′ Tiro Pulisic – lancio dalle retrovie che premia la corsa dell’americano che arriva in area e prova la conclusione al volo, tiro sul fondo

41′ Tiro Dembelè – il francese prova la conclusione dalla distanza, tiro debole e centrale, blocca Maignan

44′ Tiro Hakimi – difende palla il Psg al limite dell’area rossonera, passaggio ad Hakimi che calcia dalla distanza, tiro abbondantemente fuori

45′ +1 ‘ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

48′ Pericoloso Reijnders – duettano l’olandese e Giroud con il primo che si inerisce in area Psg e calcia in diagonale fuori di poco

50′ GOL DI GIROUD – azione insistita del Milan con il Psg che chiede un fallo dopo un contrasto tra Leao e Marquinhos, palla che arriva a Theo dall’altra parte che controcrossa, svetta Giroud che porta in vantaggio il Milan

55′ Spingono i rossoneri

60′ Prova a reagire il Psg, attento il Milan che concede poco

62′ Occasione Theo Hernandez – il terzino francese ci prova direttamente da calcio di punizione, attento Donnarumma che allunga in angolo

68′ Tiro Mbappe – grande scatto sulla fascia del francese che con un tiro da posizione defilata prova a sorprendere Maignan, il portiere rossonero respinge in angolo

75′ Prova a spingere il Psg ma fin qui è attenta la difesa del Milan

77′ Milan che ha decisamente abbassato il proprio baricentro

84′ Occasione Okafor – contropiede del Milan che premia il neo entrato Okafor che rientra e calcia in area, si allunga Donnarumma e con un miracolo evita il tris rossonero

88′ Palo di Lee – imbucata per il centrocampista del Psg che punta l’area e da posizione defilata calcia ma il palo gli nega il gol

90′ Spinge il Psg a caccia del pari

94′ Azione insistita del Psg che si perde sul fondo, Tomori esulta come se avesse segnato

96′ Cross in area rossonera palla contesa dalla difesa che si perde sul fondo

97′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan – Pagelle

Loftus Cheek

Milan Psg 2-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 9′ Skriniar; 12′ Leao; 50′ Giroud

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah (83′ Krunic); Pulisic (90′ Florenzi), Giroud, Leao (83′ Okafor). All. Pioli. A disp. Nava, Mirante, Adli, Jovic, Chukwueze, Pobega, Florenzi, Bartesaghi

PSG (4-2-4): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar (89’Barcola) , L. Hernandez (64′ Mukiele); Zaire-Emery, Ugarte (59′ Fabian Ruiz); Dembélé, Kolo Muani (59′ Gonçalo Ramos), Mbappé, Vitinha (59’Lee). All. Luis Enrique. All. Letellier, Tenas, Soler

ARBITRO: Jesus Gil Manzano (ESP)

AMMONITI: 23′ Vitinha; 28′ Kolo Muani; 43′ Marquinhos; 54′ Lucas Hernandez; 65′ Musah; 79′ Skriniar

