Pagelle Milan Psg: Loftus giganteggia, Leao e Giroud firmano la rimonta

(inviato a San Siro) – I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quarta giornata dei gironi di Champions League: pagelle Milan Psg

TOP: Leao

FLOP: Reijnders

VOTI:

Maignan 6– incolpevole sul gol subito da Skriniar, per il resto buone uscite e sicuro in presa alta.

Calabria 6,5– Ha il compito di arginare Mbappè ma non disdegna ad attaccare come fa nell’occasione in cui offre un pallone d’oro a Musah che l’americano spreca calciando debolmente

Thiaw 6– partita non facile contro grandi giocatori, lui e Tomori sono attenti nel prendere posizione quando serve

Tomori 6– aiuta Calabria nel raddoppiare Mbappe alternandosi con Thiaw, partita solida

Theo Hernandez 7– Spinta, corsa e inserimenti, nella sua partita c’è tutto, anche arginare Dembelè con l’aiuto di Musah e Leao. Nel secondo tempo serve l’assist a Giroud per il vantaggio rossonero

Reijnders 6 – dalle sue parti passano tanti palloni, li gestisce tutti con grande lucidità, verticalizzando tra le linee quando può

Loftus 8 – Il migliore del Milan nel primo tempo nonostante poi il gol lo segni Leao. Forza fisica dinamismo e velocità da cui nascono la maggior parte delle azioni pericolose del Milan compresa quella che porta al gol del portoghese. Unico neo, si divora il gol del possibile 1-0 e molle sulla marcatura su Skriniar sul gol dell’ex Inter

Musah 6,5 – corsa e intensità e dinamismo, offre ai portori di palla rossoneri sempre una soluzione e non disdegna ad inserirsi (83′ Krunic sv)

Leao 7,5– ogni sua azione è pericolosa, ha il merito di pareggiare il match con una grande giocata in rovesciata a battere il grande ex Donnarumma, sfiora più volte il secondo gol (83′ Okafor sv)

Pulisic 6,5 – la sua assenza sulla destra si è sentita, riprende da dove aveva interrotto a Napoli, giocate di qualità a saltare l’uomo, sfiora anche il gol (90′ Florenzi sv)

Giroud 6,5– Partita difficile in cui spesso è costretto a giocare lontano dalla porta o troppo isolato in area. Nel secondo tempo ha un pallone giocabile che trasforma in rete