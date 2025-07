Maignan Milan, spunta il retroscena sul portiere: è successo prima dell’Arsenal, la ricostruzione

Maignan Milan, clamoroso retroscena sul portiere francese. aveva svolto la rifinitura coi compagni prima dell’Arsenal

L’assenza di Mike Maignan nell’amichevole di ieri pomeriggio contro l’Arsenal ha generato qualche interrogativo tra i tifosi rossoneri, ma le fonti interne al Milan rassicurano: non c’è alcun allarme per il portiere francese. Lo ha riportato Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport, sottolineando come Maignan abbia comunque preso parte alla rifinitura di martedì, partecipando attivamente anche alle prove sui calci piazzati. Nonostante ciò, al momento della consegna delle formazioni per la partita contro i Gunners, il suo nome non figurava neppure in panchina, alimentando speculazioni che sono state prontamente smentite dai piani alti di Casa Milan.

La motivazione dietro questa precauzione è da ricercarsi in una condizione fisica non ancora ottimale, come confermato dalle stesse fonti rossonere citate da Ramazzotti. Si tratta di una gestione oculata del giocatore, volta a evitare qualsiasi rischio inutile in vista degli impegni ufficiali. L’obiettivo primario, infatti, è avere Maignan al top della forma per l’esordio stagionale, che avverrà sabato in un banco di prova decisamente impegnativo contro il Liverpool. La sfida contro i Reds sarà cruciale per testare la preparazione della squadra in vista della nuova stagione, e la presenza di Maignan tra i pali è considerata fondamentale dal nuovo staff tecnico.

In questo periodo, il numero uno del Milan sta proseguendo un lavoro personalizzato e intenso con il nuovo preparatore Filippi. Questo approccio mira a ottimizzare la sua preparazione atletica e a portarlo al 100% della condizione nel più breve tempo possibile. La gestione individuale è un aspetto chiave della filosofia del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, che ha sempre dimostrato grande attenzione alla condizione fisica dei suoi giocatori. L’arrivo di Allegri, insieme al nuovo Direttore Sportivo Tare, ha portato una ventata di novità e un focus rinnovato sulla preparazione atletica e sulla cura dei dettagli. La sinergia tra staff tecnico e dirigenza è evidente, con l’obiettivo comune di costruire una squadra solida e competitiva.

Per quanto riguarda il resto della squadra, c’è una buona notizia sul fronte Youssouf Fofana. Il centrocampista, che aveva accusato un leggero fastidio a un ginocchio, si sta allenando con intensità ormai da due giorni e dovrebbe essere regolarmente in campo contro il Liverpool. Anche in questo caso, la gestione del fastidio è stata improntata alla massima cautela, per evitare ricadute e garantire la piena disponibilità del giocatore.

In sintesi, l’assenza di Maignan contro l’Arsenal è stata una scelta precauzionale, dettata dalla volontà di non forzare i tempi e permettere al portiere di raggiungere la migliore condizione possibile. Tutti gli indizi portano a credere che sarà pronto e in forma per il big match di sabato contro il Liverpool, dove il Milan di Allegri e Tare cercherà di mostrare i primi segnali di una stagione che si preannuncia ricca di sfide e ambizioni. La preparazione prosegue serrata, con un occhio attento alla condizione di ogni singolo giocatore, in un’ottica di massimo rendimento e prevenzione infortuni.