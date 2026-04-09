Gila Milan, è un nome per l’estate: c’è però un grande ma! Cosa filtra sul difensore della Lazio?

Gila Milan, è un nome che è nella lista dei rossoneri e questa non è una novità, c’è però da stare attenti!

Mario Gila è uno dei nomi più caldi in ottica calciomercato estivo. Difensore centrale classe 2000, tra i migliori del suo ruolo in Serie A, che va a scadenza con la Lazio nel 2027 e che non sembrerebbe abbia possibilità di rinnovare. Dunque potrebbe essere una vera e propria occasione.

Tra i club interessati come è noto ormai da tempo c’è il Milan (ma anche l’Inter) oltre a vari club stranieri. Probabilmente sarà fatto un tentativo e bisognerà capire le richieste del club biancoceleste che dovrà poi corrispondere il 50% della rivendita al Real Madrid. In casa rossonera c’è però un fattore a cui prestare attenzione: quello dei rapporti.

Sì perché, stando a quanto riportato da Matteo Moretto, i rapporti tra Lazio e Milan al momento sarebbero un po’ freddi. Un aspetto probabilmente dovuto alla figura di Igli Tare. Il direttore sportivo albanese infatti non si è lasciato benissimo con i biancocelesti.

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