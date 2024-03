Di Stefano: «Ecco perché gioca Florenzi e non Calabria. Esclusione Thiaw? Vi spiego il motivo»

Il giornalista Di Stefano ha analizzato Milan Slavia Praga: tutte le dichiarazioni nel pre-partita

Peppe Di Stefano ha parlato a Sky nel pre-partita di Milan Slavia Praga, match valevole per l’ottavo di Europa League.

PAROLE – «Malick Thiaw non era al 100% e per questo Pioli ha puntato su Gabbia. Giocherà Florenzi al posto di Calabria perché l’ex Roma è squalificato domenica e quindi sarà il turno di Calabria contro l’Empoli. Così come in attacco che oggi è ancora titolare Giroud mentre domenica lascerà spazio a Jovic».