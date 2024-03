Milan Slavia Praga: sintesi, moviola, tabellino, risultato, cronaca live

Il Milan ospita lo Slavia Praga nell’andata degli ottavi di Europa League 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Dopo aver eliminato il Rennes agli spareggi, l’avventura in Europa League del Milan prosegue con la doppia sfida agli ottavi contro lo Slavia Praga. Primo appuntamento questa sera a San Siro nel match d’andata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Milan Slavia Praga 0-0 LIVE: sintesi e moviola

Aggiornamenti dalle 21.00

Migliore in campo Milan

Al termine del match

Milan Slavia Praga 0-0: risultato e tabellino

In attesa delle formazioni ufficiali

Milan Slavia Praga: il pre-partita

Ore 16.00 – Il Milan ha vinto 6 delle ultime 10 gare interne nelle competizioni europee (1N, 3P), senza subire gol in ben tre delle quattro più recenti partite casalinghe giocate nelle fasi ad eliminazione diretta di una competizione continentale.

Ore 15.00 – In attacco tocca ad Olivier Giroud, mentre si accomoda in panchina Luka Jovic. Il serbo ha scontato le due giornate di squalifica in campionato.

Ore 14.30 – Conferme anche sulle fasce, dove a sinistra agirà Rafael Leao e a destra Christian Pulisic. Pronti a subentrare Chukwueze e Okafor.

Ore 14.00 – In attacco, invece, nessuna novità. A cominciare dalla trequarti, dove agirà Ruben Loftus-Cheek.

Ore 13.30 – Continuando a parlare della difesa, sulla fascia destra Alessandro Florenzi verrà nuovamente preferito a Davide Calabria. Sulla sinistra, invece, nessun dubbio con Theo Hernandez. In porta ovviamente Mike Maignan.

Ore 13.00 – L’altro nodo da sciogliere per Pioli riguardava la difesa. È tornata l’abbondanza nel reparto arretrato, con i rientri di Kalulu, Tomori e Thiaw che aumentano il ventaglio di soluzioni al tecnico rossonero. Gabbia rappresenta la certezza, al suo fianco è in vantaggio Kjaer per una maglia da titolare: Thiaw non è al meglio (leggermente affaticato), si accomoda in panchina.

Ore 12.30 – La novità più importante riguarda il ritorno da titolare di Tijjani Reijnders. Dopo essersi accomodato inizialmente in panchina nelle ultime uscite per far posto a Bennacer, l’olandese giocherà dal primo minuto al fianco del confermatissimo Adli.

Ore 12.00 – Stefano Pioli intenzionato a puntare ancora sul 4-2-3-1.