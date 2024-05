Buongiorno Milan, il Napoli sfida i rossoneri: si prefigura un’asta in estate! TUTTI i club interessati al difensore del Torino

Anche in Torino Bologna di ieri sera, Alessandro Buongiorno è stato autore di una prestazione maiuscola, nella quale è riuscito a disinnescare l’attacco dei rossoblù guidato da Joshua Zirkzee: gli uomini del mercato Milan osservano con interesse e prendono appunti.

Calciomercato.com chiarisce come i rossoneri da tempo abbiano avviato i dialoghi con i granata per il difensore centrale. Urbano Cairo, dal canto suo, non intende scendere sul prezzo di partenza fatto che si aggira sui 40 milioni di euro, e pregusta l’asta che potrebbe scatenarsi in estate. Il Napoli fa sul serio e pensa ad avvicinarsi alla cifra chiesta dal Torino con l’inserimento di diversi bonus legati a risultati di squadra e individuali. Tuttavia il giocatore ha manifestato quella che è la sua priorità, ovvero quella di debuttare in Champions League. All’estero lo vogliono anche Bayern Monaco e Tottenham.