Rinnovo Maignan, il FUTURO del portiere del Milan ad un bivio: ecco cosa filtra in vista di questa estate

Una delle questioni aperte e ancora da risolvere nel prossimo calciomercato Milan, quello estivo, sarà inevitabilmente quella relativa al rinnovo di Mike Maignan.

Come riportato dal Il Corriere dello Sport, il portiere francese ha un contratto in scadenza con il Milan nel 2026 con un ingaggio di circa 2.5 milioni. Dopo i primi primi discorsi tra l’entourage del portiere e la dirigenza rossonera per il rinnovo, la rischiesta del del giocatore è di 7 milioni di euro e tuttavia oggi è il Milan a fare delle riflessioni. Dunque, non è da escludere che quest’estate il club rossonero possa considerare la sua cessione per monetizzare.