Infortunati Milan: Pioli recupera due giocatori per il Genoa! ANNUNCIO importante dell’allenatore

Pioli recupera Pierre Kalulu e Tommaso Pobega per la sfida di campionato con il Genoa. Le parole del tecnico del Milan sulla situazione infortunati

Stefano Pioli ha annunciato il recupero di Kalulu e Pobega per la sfida di campionato a San Siro tra Milan e Genoa. Ecco le parole sulla situazione infortunati del tecnico rossonero in conferenza stampa:

PAROLE – «Saranno convocati tutti e due. Han lavorato tutta la settimana in gruppo per la prima volta, potrebbero essere a disposizione per uno spezzone».

