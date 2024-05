Khephren Thuram Milan, un top club di Serie A ACCELERA: cosa filtra sul futuro del centrocampista in vista dell’estate. I dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Khephren Thuram piace, e molto, a Milan ed Inter, ma il club che ad oggi ha mosso i passi più concreti è la Juventus.

Il centrocampista classe 2001 è in scadenza di contratto a giugno 2025 con il Nizza e ha l’ambizione di lasciare il club francese già in estate e non in scadenza di contratto tra un anno in modo tale da far monetizzare la cessione al club che lo ha cresciuto e valorizzato. Inoltre, secondo indiscrezioni francesi, il suo valore è di circa 15-20 milioni di euro.