Thiago Alcantara Milan, tante richieste per il centrocampista in uscita dal Liverpool: lui però ha una PRIORITÀ! Ecco quale

I tifosi milanisti sognano il colpo ad effetto del calciomercato Milan, come potrebbe essere l’acquisto di Thiago Alcantara. Il centrocampista spagnolo classe 1991 è in uscita dal Liverpool: al termine della stagione lascerà i Reds e potrebbe essere una ghiotta occasione per le big italiane, non soltanto per i rossoneri.

Come rivela Fabrizio Romano su X, al calciatore sono arrivate già diverse proposte da club extraeuropei ma la priorità del giocatore pare essere quella di rimanere in Europa: vuole competere nuovamente ai massimi livelli, tornando in forma e tornando ad allenarsi regolarmente dopo il recente infortunio.