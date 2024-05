Torino Milan: i rossoneri arrivano da due pareggi consecutivi in trasferta. Il DATO in vista del match contro i granata

Torino Milan: i rossoneri arrivano da due pareggi consecutivi in trasferta. Il DATO in vista del match di questa sera contro la formazione granata

Questa sera, alle ore 20:45, il Milan scenderà in campo contro il Torino nella sfida valida per la 37esima giornata del campionato di Serie A.

Come riportato dal sito della Lega Serie A, in vista della sfida dell’Olimpico Grande Torino, la formazione rossonera ha pareggiato le ultime due trasferte di Serie A e non arriva a tre segni “X” consecutivi nella competizione dal periodo tra novembre e dicembre 2018, in quel caso tre con Gennaro Gattuso in panchina.