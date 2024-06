Giroud e il SIPARIETTO con Pavard: l’ex Milan ‘paparazzato’ in conferenza dal nerazzurro – VIDEO

Giroud e il SIPARIETTO con Pavard: l’ex Milan ‘paparazzato’ in conferenza dal nerazzurro. Il VIDEO pubblicato dalla Francia

Direttamente dalla conferenza stampa di pochi giorni fa tenuta da Olivier Giroud dal ritiro della Francia, arriva un simpatico retroscena, condiviso sui profili social della nazionale francese con protagonista Benjamin Pavard e l’attaccante.

Come possiamo vedere dalle immagini, il difensore dell’Inter si è improvvisato fotografo per un giorno, andando a fotografare il suo compagno di nazionale ed ex Milan mentre l’attaccante rispondeva alle domande dei giornalisti.