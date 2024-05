Morte Schnellinger, il cordoglio del Milan: «Ciao indimenticato e indimenticabile Karl» – VIDEO

Morte Schnellinger, il messaggio di cordoglio da parte del Milan: «Ciao indimenticato e indimenticabile Karl»

Giornata di lutto in casa Milan per la scomparsa all’età di 85 anni di Karl-Heinz Schnellinger. Di seguito il messaggio di cordoglio da parte del club rossonero per l’ex calciatore tedesco.

MILAN – Karl-Heinz Schnellinger campione d’Italia, d’Europa e del Mondo con il Milan. Il Carletto del Paròn è stato con Gianni Rivera il protagonista della Partita del Secolo allo stadio Azteca di Città del Messico. Ciao indimenticato e indimenticabile Karl. Con un immenso grazie da tutto il Milan e da tutti i Milanisti.