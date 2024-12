MN24 – Calabria Milan, reazione furiosa dopo il cambio con Emerson Royal: non saluta Fonseca ed esce tra i fischi. Clamoroso gesto del capitano

E’ stato un Calabria furioso quello che è stato sostituito da Fonseca con Emerson Royal durante Milan Stella Rossa di Champions League.

Come appreso da Milannews24, infatti, il capitano non solo è uscito tra i fischi di San Siro, ma al momento del ritorno in panchina ha evitato di salutare l’allenatore che gli si era avvicinato per dargli la mano. Fonseca addirittura lo ha rincorso, ma Calabria non lo ha nemmeno degnato di uno sguardo.