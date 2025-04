Nuovo DS Milan, Paratici ha una visione chiara: carta bianca e strategia delineata. Tutti i dettagli

Condividi via email

Nuovo DS Milan, Fabio Paratici vorrebbe essere il Marotta del club rossonero: l’ex Juve avrà carta bianca su decisioni sportive e tecniche

Come riferito da TMW, Fabio Paratici è in pole per diventare il nuovo direttore sportivo del Milan a partire dalla prossima estate.

Un’idea, un sogno, un’ambizione. Giorgio Furlani vuole essere il nuovo Giuseppe Marotta di Fabio Paratici. Il pungolo e il controllore. Paratici avrebbe (avrà) carta bianca sulle decisioni sportive e tecniche rossonere, tutto con una strategia disegnata a monte.