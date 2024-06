Rafa Marin niente Milan, TUTTO FATTO con questa rivale di Serie A: il RETROSCENA sulla trattativa. Le ultimissime sul difensore

Sarà il Napoli la prossima squadra del giovane difensore spagnolo Rafa Marin. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’affare è in dirittura d’arrivo e le prossime ore saranno decisive per la chiusura della trattativa.

Tutto ciò nonostante nelle ultime ore ci siano stati dei sondaggi esplorativi da parte del calciomercato Milan e Juventus. Il futuro del classe 2002 sarà quindi in Serie A ma non in rossonero.