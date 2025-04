Mercato Milan, prende corpo la suggestione Chiesa! Questo aspetto può fare la differenza. Ultime

Condividi via email

Mercato Milan, comincia a delinearsi la possibilità concreta dell’arrivo di Federico Chiesa a giugno: ottimi i rapporti con Ramadani

Come riferito da calciomercato.com, e in particolare dal giornalista Daniele Longo, il calciomercato Milan sta ragionando su un possibile importante colpo per la prossima estate.

Sotto traccia il Milan sta valutando anche un’opzione molto intrigante: Federico Chiesa. Al momento si tratta solo di un’idea, ma attenzione ai possibili sviluppi. Piace molto a Geoffrey Moncada, che potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con Ramadani.