Leao Milan, lo strano dato dei gol in questa stagione: è riuscito a segnare solo lontano da San Siro. Le ultimissime sui rossoneri

Rafael Leao, nella serata di ieri, ha contribuito grazie ad un gol e ad un assist a portare il Milan alla vittoria. I rossoneri, infatti, hanno sconfitto l’Udinese per quattro reti a zero in trasferta.

Il numero 10 portoghese si esalta lontano da San Siro. In questo campionato, infatti, non è mai riuscito a segnare un gol in casa e ha realizzato tutte le sue sette reti fuori casa.