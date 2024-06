Milan Femminile Tuzas 5-2: netto successo delle ragazze rossonere nella trasferta in Messico

Milan Femminile-Tuzas 5-2: netto successo delle ragazze rossonere nell’ultima gara della trasferta in Messico

Seconda e ultima amichevole dell’Her Nations Tour, competizione che ha accolto le rossonere in terra messicana nell’ultima settimana. Contro il Tuzas de Pachuca, 5-2 il risultato a favore della nostra squadra, che ha saputo rimontare lo 0-2 dei primi 25′ segnando cinque reti dalla mezz’ora della prima frazione in poi. In rete ancora Ijeh, per il gol del 2-1, a consolidare il suo ruolo da assoluta protagonista di questa tournée dopo la tripletta contro il Club Rayadas. A seguire, rete di Dompig, doppietta di Cernoia in due minuti e sigillo finale su rigore di Laurent, entrata a inizio ripresa.

Un’altra bella affermazione, dunque, dopo il 4-0 della prima uscita contro il Club Rayadas. Due risultati che impreziosiscono una tournée interessante e arricchente per la nostra Prima squadra femminile, che ora potrà riposare e ricaricare le batterie in vista della prossima stagione. C’è stato spazio, anche questa notte, per le tre ragazze aggregate dalla Primavera femminile: Arrigoni, Stokić e Mikulica sono entrate nella ripresa e hanno giocato minuti importanti. Nelle prossime ore la squadra farà ritorno in Italia.