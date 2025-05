Mercato Milan, Furlani riflette: tre top in bilico, c’è una precisa sensazione nell’aria

Mercato Milan, Giorgio Furlani deve riflettere per quanto riguarda le uscite in estate: la sensazione è che uno tra Maignan e Theo Hernandez partirà

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, il calciomercato Milan si appresta a scelte forti in estate in vista della prossima stagione che dovrà essere quella del rilancio rossonero.

Molto probabilmente se ne andrà almeno uno tra Theo e Maignan. Uno tra Thiaw e Tomori. Su Rafa Leao chissà, decideranno le offerte – al momento non pervenute – e i tanti imprevisti del mercato.