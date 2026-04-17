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Mercato Milan, Lewandowski apre alla Serie A: lo annuncia Fabrizio Romano. L’aggiornamento
Mercato Milan, Lewandowski apre alla Serie A: lo annuncia Fabrizio Romano. L’aggiornamento. Segui le ultimissime
Il futuro di Robert Lewandowski sembra essere giunto a un bivio decisivo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, l’agente del calciatore, Pini Zahavi, sta pianificando una missione diplomatica in Italia per tastare il terreno con i principali club della Serie A.
L’ombra del Diavolo e della Juventus su Lewandowski
La presenza di Zahavi nel Bel Paese rappresenta un segnale inequivocabile: si cerca una via d’uscita dal Barcellona. Il club blaugrana ha proposto al bomber di Varsavia un rinnovo di contratto al ribasso, una mossa che non ha incontrato il favore del giocatore, poco propenso a subire un taglio drastico dell’ingaggio.
In questo scenario, si inseriscono i rossoneri. Il Milan, sotto la direzione sportiva di Igli Tare sta monitorando con attenzione la situazione. Anche la Juventus ha effettuato dei sondaggi esplorativi, ma è il club di Via Aldo Rossi a cercare quel colpo d’esperienza per rinforzare il reparto offensivo.
Il ruolo di Allegri e le condizioni economiche
Per far sì che l’affare vada in porto, il Diavolo necessiterebbe di un importante sacrificio economico da parte del calciatore. Massimiliano Allegri accoglierebbe volentieri un terminale offensivo del calibro di Lewandowski. Tuttavia, lo scoglio principale resta lo stipendio.
Le alternative estere: Arabia e MLS
Non mancano le tentazioni extra-europee per il numero 9. Da oltre due anni, l’Arabia Saudita offre ponti d’oro, mentre la MLS statunitense rappresenta una tentazione legata a un progetto di vita familiare.
“La presenza di Zahavi in Italia sarà cruciale per capire la fattibilità dell’operazione,” ha spiegato Romano.
Igli Tare e la dirigenza del Milan restano alla finestra, pronti a capire se i rossoneri potranno davvero affondare il colpo per regalare ad Allegri il colpo dell’estate.