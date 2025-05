Sottil Milan, destino segnato! Non ci sono più dubbi, calciatore già avvisato

Sottil Milan, il destino dell’esterno italiano è praticamente segnato: il club rossonero non procederà con il riscatto dalla Fiorentina

Come riportato da Nicolò Schira, il calciomercato Milan sembra non voler esercitare l’opzione di acquisto per Riccardo Sottil dalla Fiorentina, nonostante l’accordo prevedesse un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro. Il futuro di Sottil sarà probabilmente valutato dal nuovo direttore sportivo del Milan, che potrebbe decidere di non procedere all’acquisto.

L’accordo iniziale prevedeva un prestito con diritto di riscatto, ma il Milan potrebbe scegliere di non esercitare questa opzione, facendo tornare Sottil alla Fiorentina. Questa decisione potrebbe dipendere da vari fattori, come le prestazioni del giocatore durante il prestito e le esigenze della squadra rossonera.