Jimenez Milan: i DETTAGLI del riscatto dal Real Madrid. Cifre, durata del contratto e controriscatto, c’è già il PIANO del club

Jimenez Milan: i dettagli del riscatto dal Real Madrid. Cifre, durata del contratto e controriscatto, ecco il piano del club per il terzino

Calciomercato.com ha fornito ulteriori dettagli circa il riscatto di Alex Jimenez da parte del Milan. L’opzione concordata con il Real Madrid la scorsa estate 2023 era fissata a 5 milioni di euro, e oggi quella cifra è stata versata al club madrileno che si è però tenuto la possibilità di controriscattare a cifre più alte il cartellino del terzino spagnolo.

Jimenez firma un contratto di 4 anni con scadenza 30 giugno 2028 e sarà uno dei perni della formazione Under 23 che il club rossonero farà partire in Serie C nella prossima annata, con Daniele Bonera alla guida.