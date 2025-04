Condividi via email

Mercato Milan, salta un possibile colpo in difesa per l’estate: questo top club su di lui. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riferito da Matteo Moretto, il calciomercato Milan potrebbe dover depennare il nome di Mosquera per la difesa in vista della prossima estate.

Mosquera è un profilo che l’Atlético Madrid vorrebbe aggiungere alla rosa se ci fossero le condizioni: è assolutamente aperto al trasferimento e preferirebbe restare in Spagna piuttosto che cambiare campionato. Romero è la priorità, ma Mosquera è nella lista.