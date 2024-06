Austria Francia 0-1, i favoriti vincono con un autogol: Theo è imprendibile, Maignan decisivo e Giroud si divora il raddoppio. Il resoconto del match

La Francia vince contro l’Austria di misura: basta l’autogol di Wober per regalare i primi 3 punti ai francesi in questo Euro2024. Una partita difficile con gli austriaci che hanno messo in difficoltà la grande favorita di questa competizione nonostante i Blues abbiano sprecato tantissime occasioni.

Una grande prova del rossonero Theo Hernandez e anche di Maignan prodigioso in più di un’occasione. Giroud ha sostituito Mbappè negli ultimi minuti di partita e si è divorato il potenziale gol del 2-0.