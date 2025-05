De Gea Milan, clamorosa ipotesi a parametro zero! Contatti in corso e situazione in evoluzione

De Gea Milan, spunta la clamorosa ipotesi del portiere della Fiorentina, in scadenza di contratto al termine della stagione. Le ultime

Il calciomercato Milan sta valutando opzioni alternative per il ruolo di portiere in caso di addio di Mike Maignan, che ha un contratto in scadenza nel 2026 ma per il quale è stato raggiunto un accordo per il rinnovo fino al 2028.

Tra i nomi considerati ci sarebbe David De Gea, che potrebbe essere ingaggiato a parametro zero in estate se non rinnoverà con la Fiorentina. Il Milan sta monitorando la situazione per valutare eventuali mosse future.