Milan Bologna, sale la tensione per la finale di mercoledì: la squadra partirà per Roma in quest’orario. Le ultimissime sui rossoneri

Allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena la sfida valevole per la finale di Coppa Italia tra il Milan e il Bologna, partita conclusa venerdì a San Siro 3-1 per i rossoneri in campionato. I rossoneri, questa mattina, si alleneranno sotto gli ordini di Sergio Conceicao.

Questo pomeriggio, poi, partiranno subito direzione Roma. Nella giornata di domani la squadra si allenerà e ci sarà la conferenza stampa di Conceicao.