Theo Hernandez Milan, Bayern in pressing e rinnovo in bilico: il punto sul FUTURO del terzino. Le ULTIME sul rossonero

Aggiornamento importante per quanto riguarda il futuro di Theo Hernandez, tema caldo in questa sessione per il calciomercato Milan. Le ultimissime sul terzino riportate da Gianluigi Longari.

PAROLE – «Come anticipato da febbraio il Bayern è in pressing per Theo Hernandez. Non c’è ancora un’offerta e la palla è ancora al Milan, ma i tempi di un accordo per il rinnovo stringono».