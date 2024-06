Zirkzee Milan, l’attaccante manda SEGNALI: i tifosi SOGNANO dopo l’indizio social! Cos’è successo con l’obiettivo di mercato

Il grande sogno del calciomercato Milan è Joshua Zirkzee. I rossoneri hanno deciso di pagare la clausola rescissoria per liberarlo dal Bologna, e attendono solo di mettersi d’accordo con l’agente per le commissioni. Intanto lo stesso attaccante, impegnato con l’Olanda per gli Europei, alimenta i sogni e le speranze dei tifosi milanisti.

Non è passato infatti inosservato il suo like sotto al post Instagram che il club rossonero ha voluto dedicare a Tijjani Reijnders per l’ottima prestazione con gli Oranje. Chissà che i due non possano diventare dunque anche compagni di club, oltre che di nazionale.