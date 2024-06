Abate Milan, futuro DEFINITO: accordo chiuso e FIRMA nelle prossime ore. Ultime

Abate-Milan, l’ex tecnico della Primavera rossonera ha trovato l’accordo totale con la Ternana: annuncio nelle prossime ore

Come riferito da Daniele Longo, Ignazio Abate, ex terzino e tecnico del Milan Primavera, ha trovato l’accordo definito con la Ternana dopo le voci e le indiscrezioni degli ultimi giorni.

Abate ripartirà dunque dalla Serie C per quella che sarà la sua prima esperienza professionale in panchina nel calcio dei grandi. Contratto fino al 30 giugno del 2026 con firma e ufficialità previste nelle prossime ore.