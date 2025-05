Milan Bologna, spunta il retroscena da Milanello! L’ha detto alla squadra, niente cali di tensione

Milan Bologna, clamoroso retroscena da Milanello: niente cali di tensione in campionato, Conceicao vuole 9 punti nelle ultime tre partite

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha catechizzato a Milanello la squadra in vista della sfida di domani sera a San Siro contro il Bologna.

Conceiçao non vuole che i suoi stacchino la spina. E soprattutto punta a fare 9 punti nelle prossime 3 partite di campionato per vedere come sarà alla fine la classifica. Tante volte ci scappasse una sorpresa… Di certo non intende avere rimpianti nella sua avventura al Milan.