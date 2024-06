Fonseca Milan, Gandini si espone: «Allenatore esperto, la proprietà decide come meglio investire e negli ultimi anni…». Le parole sull’allenatore

Umberto Gandini ha parlato a Rai Radio1 per analizzare il nuovo allenatore del Milan, Paulo Fonseca.

PAROLE – «Il Milan ha fatto delle scelte, la proprietà decide come meglio investire le proprie risorse e non hanno fatto male negli ultimi anni. Certo, piacerebbe a tutti essere la squadra dominatrice del campionato e aver risalto a livello europeo: se si può imputare qualcosa quest’anno, il Milan ha fatto meno di quello che avrebbe potuto in Europa. Fonseca è un allenatore esperto, che conosce il nostro calcio, ha fatto esperienza in diversi paesi, ha fatto benissimo allo Shakhtar. Tanti auguri e buona fortuna, affinché il progetto rossonero torni a essere vincente ovunque».