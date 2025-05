Ancelotti nuovo CT del Brasile, Tassotti a Sky: «Periodo non particolarmente florido ma Carlo ha questo pregio. Vi spiego»

Ancelotti nuovo CT del Brasile, Mauro Tassotti, ex Milan, ha commentato la scelta della leggenda rossonera: le dichiarazioni

Intervistato da Sky, l’ex Milan Mauro Tassotti ha commentato la scelta di Carlo Ancelotti, leggenda rossonera, di diventare CT del Brasile:

PAROLE – «La notizia non ci ha sorpreso perché se ne parlava da giorni. La difficoltà è che andrà in una Nazionale dove si prende tantissimo e dove è da un po’ di tempo che non sono grandi. Non mi sembra il momento più florido della Nazionale brasiliana, né come giocatori né come Federazione: Carlo ha la capacità ed esperienza per rimettere le cose a posto. Darlo è sempre stato capace di farsi voler bene dai giocatori: questa è una dote perché spesso un allenatore prende decisioni che non vanno bene a tutti. Lavorando in Nazionale, dove devi mescolare vari giocatori, è un bel lavoro in cui è molto capace».