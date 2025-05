Ancelotti saluta il Real Madrid: «Avventura splendida e che custodirò per sempre nel cuore. Sul Brasile dico questo»

Ancelotti, tecnico del Real Madrid e prossimo CT del Brasile, ha salutato i Blancos dando il benvenuto a Xabi Alonso: le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa, Carlo Ancelotti, attuale tecnico del Real Madrid ed ex Milan, ha parlato così del proprio futuro:

PAROLE – «La mia sensazione è che a 66 anni sarò l’allenatore del Brasile. È una grande sfida, ma sono ancora l’allenatore del Madrid e voglio concludere bene l’ultima parte di questa fantastica avventura. Devo pensare ai giorni che mi restano qui, per il rispetto che nutro per questa squadra e per i suoi tifosi. Il calcio, come la vita, è un’avventura che inizia e finisce. Ho sempre pensato che un giorno tutto sarebbe finito. Un periodo molto bello sta per finire. Mi sono divertito molto. Ma come in tutte le cose della vita, arriva un momento come questo. Se la vita finisce, immagina se non può finire l’avventura in una squadra di calcio. Non ho mai avuto problemi con il club e non ne avrò mai. Il comunicato? Lo rilasceranno quando riterranno opportuno. È un club che custodisco nel mio cuore e che terrò lì anche quando questa avventura sarà finita. Sta per finire, dopo alcuni anni in cui abbiamo vinto molti titoli, questo ricordo fantastico durerà tutta la vita. Xabi Alonso? Non ho consigli da dargli, ha tutti gli strumenti per diventare un allenatore del Real Madrid in futuro».