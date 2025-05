Conceicao a Milan Tv: «Dobbiamo rendere orgogliosi i tifosi regalandogli un titolo all’interno di una stagione complicata. Ecco come possiamo battere il Bologna»

Conceicao, tecnico del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero in vista della finale di Coppa Italia di domani contro il Bologna

Intervistato da Milan Tv alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, ha dichiarato:

PAROLE – «In una finale è importante vincere, sono sicuro che se giochiamo in quelle che sono le nostre caratteristiche di squadra siamo più vicini a vincere. Abbiamo qualità, non c’è dubbio. Dobbiamo mettere questa voglia, atteggiamento, ambizione di regalare ai tifosi un momento di gioia e di piacere con un titolo per il Milan dopo tutto quello che è successo quest’anno. Abbiamo questa partita di domani da fare che vale un titolo e anche una presenza in Europa per il prossimo anno, quello è importante e dobbiamo averlo in testa. La partita più importante è quella di domani, comunque la squadra, con noi ed il nostro staff, ha una conoscenza più grande. È normale ed è naturale, fa parte dell’evoluzione che la squadra ha avuto con noi, e ora ha una conoscenza più grande. Domani spero che questo si possa riflettere in campo e darci questa vittoria che vogliamo tutti».