Conferenza stampa Conceicao: «La pressione fa parte della storia del Milan. Chi in attacco? Rispondo secco»

Conferenza stampa Conceicao, queste le parole dell’allenatore del Milan alla vigilia della finale di Coppa Italia

Alla vigilia di Milan-Bologna, finale di Coppa Italia, in programma domani sera allo Stadio Olimpico di Roma, è intervenuto in conferenza stampa Sergio Conceicao. Inizio alle ore 16:30.

SULLA FINALE: «La pressione fa parte della storia del Milan, è normale in questi grandi club. Pensiamo a domani, sappiamo quello che dobbiamo fare. Sarà un avversario diverso rispetto a quello di venerdì».

SUL MOMENTO DEL MILAN: «A livello di risultati siamo in un momento positivo, la conoscenza che ho ora della squadra permette di aver fatto un’evoluzione. Noi uomini viviamo di risultati e vogliamo portarne uno positivo nella sfida di domani».

SUL BOLOGNA: «Domani dobbiamo essere al massimo, sappiamo l’intensità del Bologna, dobbiamo avere lo stesso atteggiamento. Ogni partita ha la sua storia. Dobbiamo essere pronti per diversi scenari. Affrontiamo una squadra diversa rispetto a qualche giorno fa. Abbiamo preparato bene, speriamo di dare una risposta positiva domani».

CHI GIOCA IN ATTACCO? – «Rispondo secco, non lo dico. Non l’ho detto neanche a loro, anche loro stessi hanno dei dubbi».

TROFEO SALVA STAGIONE? – «Sarebbe bello regalare una gioia ai nostri tifosi, sembriamo arrabbiati, ma non abbiamo paura, abbiamo la voglia di conquistare un trofeo. Il gruppo è tranquillo ma senza tranquillità, perché affrontiamo una partita importante».

LEAO – «Leao sta bene, Sottil è tornato. Oggi abbiamo allenamento alle 18:00. Anche loro hanno recuperato qualche giocatore. La squadra conta più delle individualità».

IL GRUPPO – «La squadra crede in quello che facciamo, normale che i risultati positivi aiutano l’ambiente. Ma ho un gruppo che crede in ciò che fa, che è sano, ma no a parole, lo è nei fatti. E il segno è nelle partite recuperate, c’è unione e rispetto nei confronti miei e dello staff. Sono tranquillo in questa situazione, speriamo di metterlo in campo domani».

ABITUATO ALLE VITTORIE? – «Sono un allenatore abituato a questo tipo di partite. Ho vinto quattro trofei in Portogallo, vogliamo dare una risposta positiva, poi non c’entra cosa e come ho vinto in Portogallo, quello è il passato».

SU FOFANA – «Non sappiamo ancora se ci sarà, ha un problema al piede. Vediamo se potremo contare al 100% su di lui, ha fatto l’ultimo allenamento ma è un problema particolare. Speriamo di averlo al top domani».