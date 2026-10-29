«Cosa è mancato al Milan?», lo abbiamo chiesto ai tifosi rossoneri: Amorim, Cardinale e giocatori sul banco degli imputati!

Milan che ha perso 2-4 contro il Bologna a San Siro. Abbiamo chiesto ai tifosi cosa è mancato, e tra i più accusati c’è sicuramente l’allenatore Amorim

La cocente sconfitta per 4-2 rimediata contro il Bologna ha lasciato scorie pesantissime in casa Milan. Sulle pagine social di MilanNews24.com, abbiamo chiesto ai tifosi di analizzare senza filtri il pomeriggio da incubo: “Cosa è mancato al Milan?”. La risposta del popolo milanista non si è fatta attendere, dando vita a un processo mediatico che punta il dito contro precisi colpevoli.

Il primo, indiscusso imputato del tribunale dei social è Rúben Amorim. L’allenatore portoghese è finito al centro di una bufera di critiche: la stragrande maggioranza dei commenti ne contesta l’operato, dividendosi tra chi lo reputa complessivamente inadatto a guidare una piazza così ambiziosa e chi, invece, focalizza l’accusa sugli errori tattici e di gestione commessi specificamente nella sfida del Dall’Ara.

Appena dietro la guida tecnica, la rabbia dei sostenitori si scaglia contro i piani alti. Nel mirino c’è la proprietà, con Gerry Cardinale in prima linea tra i bersagli preferiti. La contestazione societaria nasce da una radicata insoddisfazione per la costruzione della rosa estiva, ritenuta inadeguata e priva di quella profondità e qualità necessarie per competere ai vertici.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

Infine, seppur con un numero inferiore di menzioni rispetto ad allenatore e dirigenza, compaiono sul banco degli imputati anche i calciatori. Per una buona fetta della tifoseria, l’organico attuale sconta limiti tecnici evidenti, con accuse pesanti di scarsezza rivolte alla maggior parte dei componenti della squadra.

Il clima a Milanello è rovente: la sosta e le prossime gare diranno se la squadra saprà ricompattarsi o se la crisi è destinata ad approfondirsi.