De Winter flop in Milan Bologna: i numeri della partita del difensore! Passaggio a vuoto dopo un buon inizio

De Winter ha vissuto una serata da dimenticare in fretta. Nella rocambolesca e dolorosa sconfitta interna del Milan contro il Bologna

Dopo un avvio di stagione incoraggiante, che lo aveva imposto tra le note liete della retroguardia rossonera, Koni De Winter ha vissuto una serata da dimenticare in fretta. Nella rocambolesca e dolorosa sconfitta interna del Milan contro il Bologna per 2-4, il difensore centrale ha offerto una prestazione decisamente negativa, finendo sul banco degli imputati insieme a gran parte della squadra di Rúben Amorim.

Un’analisi fredda ma impietosa dei numeri certifica una gara dai contorni paradossali per il centrale belga. Da un lato c’è una mole di lavoro enorme in fase di palleggio e impostazione: De Winter ha toccato ben 114 palloni, collezionando un impressionante 100 passaggi precisi su 105 tentati (95%), con un eccellente 78/81 nella propria metà campo e un perfetto 4/4 nei lanci lunghi. Dati da playmaker puro che, tuttavia, si sono scontrati con un rendimento difensivo e di attenzione ben al di sotto delle attese, macchiato da 8 palle perse e da un duello a terra sofferto (solo 1 vinto su 4).

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

Dal punto di vista atletico, il centrale ha speso tanto in mezzo al campo: 9.6 km percorsi, una velocità di punta toccata a 29.9 km/h e 9 sprint complessivi. Nelle zone nevralgiche della retroguardia ha firmato 5 contributi difensivi, con 3 chiusure, 1 tiro respinto e 4 recuperi, cavandosela nei duelli aerei (2 vinti su 3) e non subendo mai dribbling diretti. Ciononostante, la sensazione visiva e gli errori commessi in occasione delle reti felsinee hanno pesato come macigni sull’economia del match, vanificando la pulizia formale del suo palleggio basso.

Una battuta d’arresto pesante per il Milan e per lo stesso De Winter, chiamato a riordinare le idee in fretta per ritrovare la solidità smarrita.