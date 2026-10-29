Il nuovo San Siro si chiamerà «Generali Stadium»: avrà la forma di un catino

Nuovo San Siro si chiamerà Generali Stadium: lo hanno annunciato i due club nella splendida cornice del Castello Sforzesco a Milano!

Nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco, Milan e Inter hanno presentato ufficialmente il progetto del “Nuovo San Siro”, un impianto all’avanguardia destinato a ridefinire gli standard del calcio moderno e a prendere il nome di Generali Stadium.

La nuova casa delle due squadre milanesi abbandona la forma tradizionale per abbracciare un design innovativo: lo stadio avrà la caratteristica struttura a catino, pensata per massimizzare la vicinanza del pubblico al campo e amplificare l’atmosfera delle grandi sfide. L’impianto sarà edificato sopra un podio rialzato, una soluzione architettonica che eleverà la struttura e ottimizzerà la gestione dei flussi e l’accoglienza dei tifosi.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

Dal punto di vista estetico, l’esterno si distinguerà per un dinamico motivo diagonale, impreziosito da elementi visivi di grande impatto. Su questa imponente facciata, il marchio Generali campeggerà ben visibile, suggellando una partnership strategica di primo piano per il futuro del club meneghini.

Con questa presentazione, Milano compie un passo decisivo verso una nuova era calcistica e urbana, unendo innovazione, design e identità in un’unica grande opera.