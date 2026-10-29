Sabatini: «Cisse è stato già molto ma molto meglio di Rafael Leao. Ramos invece è un vagabondo»

Sabatini sul suo canele YouTube tesse le lodi di Cisse e attacca pesantemente Ramos, le sue parole stanno facendo discutere i tifosi rossoneri:

Nella sfida tra Milan e Bologna, l’unica nota positiva, o comunque una delle poche, è senza dubbio Alphadjo Cisse. Tra le varie note negative invece c’è anche la prestazione di Goncalo Ramos, tutt’altro che convincente. Dei due attaccanti rossoneri ha parlato Sandro Sabatini. Queste le sue parole sul suo canale YouTube:

ELOGIO A CISSE – «Mettetevi in testa che Cisse è stato già molto ma molto meglio di Rafael Leao».

ATTACCO A RAMOS – «Se Cisse è uno spettacolo, Ramos invece è un vagabondo: vaga per il campo senza incidere mai. Si è aperto già ufficialmente un caso sull’attaccante portoghese».

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Parole forti, in entrambi i casi. Sicuramente il classe 2006 merita applausi e anche fiducia da parte dell’allenatore rossonero. Ma dire che ha già fatto meglio di Rafael Leao, dopo così poco tempo è una forzatura. Ramos al momento è sicuramente insufficiente, ma conviene aspettare prima della bocciatura definitiva.